Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 118 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.123.704.688
|1,47
|Garanti Bankası
|45.864.000.000
|0,89
|Akbank
|42.484.000.000
|0,82
|Tüpraş
|30.450.974.720
|2,37
|Turkcell
|30.382.000.000
|1,75
|Ereğli Demir Çelik
|30.240.000.000
|1,05
|Enka İnşaat
|30.150.000.000
|0,82
|İş Bankası (C)
|27.989.813.400
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.275.424.000
|6,74
|Türk Telekom
|25.585.000.000
|2,85
|Ford Otosan
|24.037.335.000
|5,21
|ASELSAN
|22.264.200.000
|1,86
|İskenderun Demir Çelik
|22.214.000.000
|1,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.695.275.646
|0,51
|Sabancı Holding
|19.812.322.170
|0,62
|Türk Hava Yolları
|19.333.800.000
|0,52
|Arçelik
|13.494.292.254
|1,50
|Anadolu Efes
|13.132.894.733
|1,09
|Vakıflar Bankası
|12.875.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.750.000.000
|3,20