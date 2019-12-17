Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 120 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 120 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.210.781.390 1,44
Garanti Bankası 45.696.000.000 0,89
Akbank 42.744.000.000 0,83
Enka İnşaat 31.450.000.000 0,85
Tüpraş 31.102.064.640 2,42
Ereğli Demir Çelik 30.275.000.000 1,05
Turkcell 30.272.000.000 1,74
İş Bankası (C) 27.674.815.500 0,51
Bim Mağazalar 27.396.864.000 6,77
Türk Telekom 25.375.000.000 2,82
Ford Otosan 23.405.697.000 5,07
ASELSAN 22.173.000.000 1,86
İskenderun Demir Çelik 22.098.000.000 1,45
Yapı ve Kredi Bank. 20.441.864.107 0,51
Sabancı Holding 19.567.473.698 0,62
Türk Hava Yolları 19.195.800.000 0,51
Arçelik 13.453.748.562 1,49
Anadolu Efes 13.322.368.418 1,11
Tofaş Oto. Fab. 12.980.000.000 3,25
Vakıflar Bankası 12.800.000.000 0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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