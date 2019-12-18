Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.616.525.078 1,45
Garanti Bankası 45.192.000.000 0,88
Akbank 42.328.000.000 0,82
Enka İnşaat 31.150.000.000 0,85
Tüpraş 30.751.477.760 2,40
Turkcell 30.162.000.000 1,74
Ereğli Demir Çelik 29.925.000.000 1,04
Bim Mağazalar 27.797.616.000 6,87
İş Bankası (C) 27.764.814.900 0,51
Türk Telekom 24.990.000.000 2,78
Ford Otosan 23.300.424.000 5,05
İskenderun Demir Çelik 22.185.000.000 1,46
ASELSAN 21.910.800.000 1,84
Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,51
Sabancı Holding 19.424.645.423 0,61
Türk Hava Yolları 18.961.200.000 0,51
Anadolu Efes 13.322.368.418 1,11
Tofaş Oto. Fab. 13.280.000.000 3,33
Arçelik 13.244.272.818 1,47
Vakıflar Bankası 12.725.000.000 0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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