Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 123 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 49.957.191.585 1,44 Garanti Bankası 45.528.000.000 0,88 Akbank 42.276.000.000 0,82 Tüpraş 31.152.148.480 2,43 Enka İnşaat 30.850.000.000 0,84 Ereğli Demir Çelik 30.660.000.000 1,07 Turkcell 29.986.000.000 1,73 Bim Mağazalar 27.749.040.000 6,86 İş Bankası (C) 27.719.815.200 0,51 Türk Telekom 25.025.000.000 2,79 Ford Otosan 23.546.061.000 5,10 İskenderun Demir Çelik 22.243.000.000 1,46 Aselsan 21.853.800.000 1,83 Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,51 Türk Hava Yolları 18.988.800.000 0,51 Sabancı Holding 18.955.352.519 0,60 Tofaş Oto. Fab. 13.340.000.000 3,34 Arçelik 13.338.874.767 1,48 Anadolu Efes 13.215.789.470 1,10 Vakıflar Bankası 12.750.000.000 0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)