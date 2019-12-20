Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 123 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.957.191.585
|1,44
|Garanti Bankası
|45.528.000.000
|0,88
|Akbank
|42.276.000.000
|0,82
|Tüpraş
|31.152.148.480
|2,43
|Enka İnşaat
|30.850.000.000
|0,84
|Ereğli Demir Çelik
|30.660.000.000
|1,07
|Turkcell
|29.986.000.000
|1,73
|Bim Mağazalar
|27.749.040.000
|6,86
|İş Bankası (C)
|27.719.815.200
|0,51
|Türk Telekom
|25.025.000.000
|2,79
|Ford Otosan
|23.546.061.000
|5,10
|İskenderun Demir Çelik
|22.243.000.000
|1,46
|Aselsan
|21.853.800.000
|1,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,51
|Türk Hava Yolları
|18.988.800.000
|0,51
|Sabancı Holding
|18.955.352.519
|0,60
|Tofaş Oto. Fab.
|13.340.000.000
|3,34
|Arçelik
|13.338.874.767
|1,48
|Anadolu Efes
|13.215.789.470
|1,10
|Vakıflar Bankası
|12.750.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)