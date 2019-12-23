Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 131 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.109.345.468
|1,44
|Garanti Bankası
|45.234.000.000
|0,88
|Akbank
|42.224.000.000
|0,82
|Tüpraş
|31.377.525.760
|2,44
|Enka İnşaat
|30.700.000.000
|0,83
|Ereğli Demir Çelik
|30.695.000.000
|1,07
|Turkcell
|30.008.000.000
|1,73
|Bim Mağazalar
|27.773.328.000
|6,86
|İş Bankası (C)
|27.719.815.200
|0,51
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,79
|Ford Otosan
|23.686.425.000
|5,13
|İskenderun Demir Çelik
|22.446.000.000
|1,48
|ASELSAN
|21.831.000.000
|1,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,51
|Sabancı Holding
|19.016.564.637
|0,60
|Türk Hava Yolları
|18.961.200.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.476.315.786
|1,12
|Arçelik
|13.440.233.997
|1,49
|Tofaş Oto. Fab.
|13.270.000.000
|3,33
|Vakıflar Bankası
|12.700.000.000
|0,42