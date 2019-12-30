Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 203 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.072.986.727
|1,47
|Garanti Bankası
|47.250.000.000
|0,92
|Akbank
|43.108.000.000
|0,84
|Enka İnşaat
|32.350.000.000
|0,88
|Tüpraş
|32.003.573.760
|2,49
|Ereğli Demir Çelik
|31.710.000.000
|1,10
|Turkcell
|30.536.000.000
|1,76
|İş Bankası (C)
|28.934.807.100
|0,53
|Bim Mağazalar
|28.526.256.000
|7,05
|Türk Telekom
|25.655.000.000
|2,86
|Ford Otosan
|24.546.154.500
|5,32
|İskenderun Demir Çelik
|23.113.000.000
|1,52
|ASELSAN
|22.982.400.000
|1,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.948.687.184
|0,52
|Türk Hava Yolları
|19.678.800.000
|0,52
|Sabancı Holding
|19.587.877.738
|0,62
|Anadolu Efes
|13.961.842.102
|1,16
|Arçelik
|13.852.428.203
|1,54
|Tofaş Oto. Fab.
|13.320.000.000
|3,34
|Vakıflar Bankası
|13.100.000.000
|0,43