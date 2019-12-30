Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 205 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.123.704.688
|1,47
|Garanti Bankası
|47.082.000.000
|0,91
|Akbank
|43.056.000.000
|0,84
|Enka İnşaat
|32.200.000.000
|0,87
|Tüpraş
|31.878.364.160
|2,48
|Ereğli Demir Çelik
|31.640.000.000
|1,10
|Turkcell
|30.646.000.000
|1,76
|İş Bankası (C)
|28.889.807.400
|0,53
|Bim Mağazalar
|28.465.536.000
|7,03
|Türk Telekom
|25.690.000.000
|2,86
|Ford Otosan
|24.686.518.500
|5,35
|ASELSAN
|23.347.200.000
|1,96
|İskenderun Demir Çelik
|23.258.000.000
|1,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.948.687.184
|0,52
|Türk Hava Yolları
|19.747.800.000
|0,53
|Sabancı Holding
|19.628.685.816
|0,62
|Arçelik
|14.055.146.664
|1,56
|Anadolu Efes
|13.867.105.259
|1,15
|Tofaş Oto. Fab.
|13.310.000.000
|3,34
|Vakıflar Bankası
|13.300.000.000
|0,44