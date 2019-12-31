Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 202 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 202 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 51.377.294.493 1,48
Garanti Bankası 46.536.000.000 0,90
Akbank 42.692.000.000 0,83
Enka İnşaat 32.000.000.000 0,87
Tüpraş 31.853.322.240 2,48
Ereğli Demir Çelik 31.710.000.000 1,10
Turkcell 30.184.000.000 1,74
İş Bankası (C) 29.024.806.500 0,53
Bim Mağazalar 28.562.688.000 7,06
Türk Telekom 25.900.000.000 2,88
Ford Otosan 24.633.882.000 5,33
ASELSAN 23.803.200.000 1,99
İskenderun Demir Çelik 23.171.000.000 1,53
Yapı ve Kredi Bank. 20.948.687.184 0,52
Türk Hava Yolları 19.927.200.000 0,53
Sabancı Holding 19.567.473.698 0,62
Arçelik 14.068.661.228 1,56
Anadolu Efes 13.855.263.154 1,15
Vakıflar Bankası 13.725.000.000 0,45
Tofaş Oto. Fab. 13.440.000.000 3,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı
İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi Milli Piyango'nun 2019 talihlisi 70 milyonluk büyük ikramiyesini almadı Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş

Son Dakika Haberleri
20:46 Büyük ikramiye 4'e bölündü - Son Dakika Ekonomi
20:42 Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı... - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
20:18 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika Ekonomi
20:14 Transit ticarete ihracat desteği - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:55:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]