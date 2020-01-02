Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 209 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 209 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 51.478.730.415 1,48
Garanti Bankası 46.914.000.000 0,91
Akbank 42.328.000.000 0,82
Enka İnşaat 32.300.000.000 0,88
Tüpraş 32.078.699.520 2,50
Ereğli Demir Çelik 31.745.000.000 1,10
Turkcell 30.382.000.000 1,75
İş Bankası (C) 29.159.805.600 0,53
Bim Mağazalar 28.319.808.000 7,00
Türk Telekom 25.935.000.000 2,89
Ford Otosan 24.721.609.500 5,35
ASELSAN 24.259.200.000 2,03
İskenderun Demir Çelik 23.200.000.000 1,53
Yapı ve Kredi Bank. 21.202.098.723 0,53
Türk Hava Yolları 20.161.800.000 0,54
Sabancı Holding 19.689.897.934 0,62
Arçelik 14.244.350.561 1,58
Vakıflar Bankası 13.725.000.000 0,45
Anadolu Efes 13.724.999.996 1,14
Tofaş Oto. Fab. 13.450.000.000 3,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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