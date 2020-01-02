Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 209 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.478.730.415
|1,48
|Garanti Bankası
|46.914.000.000
|0,91
|Akbank
|42.328.000.000
|0,82
|Enka İnşaat
|32.300.000.000
|0,88
|Tüpraş
|32.078.699.520
|2,50
|Ereğli Demir Çelik
|31.745.000.000
|1,10
|Turkcell
|30.382.000.000
|1,75
|İş Bankası (C)
|29.159.805.600
|0,53
|Bim Mağazalar
|28.319.808.000
|7,00
|Türk Telekom
|25.935.000.000
|2,89
|Ford Otosan
|24.721.609.500
|5,35
|ASELSAN
|24.259.200.000
|2,03
|İskenderun Demir Çelik
|23.200.000.000
|1,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.202.098.723
|0,53
|Türk Hava Yolları
|20.161.800.000
|0,54
|Sabancı Holding
|19.689.897.934
|0,62
|Arçelik
|14.244.350.561
|1,58
|Vakıflar Bankası
|13.725.000.000
|0,45
|Anadolu Efes
|13.724.999.996
|1,14
|Tofaş Oto. Fab.
|13.450.000.000
|3,37