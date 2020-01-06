Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 166 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 166 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.920.832.844 1,46
Garanti Bankası 44.898.000.000 0,87
Akbank 40.352.000.000 0,78
Enka İnşaat 31.350.000.000 0,85
Tüpraş 31.051.980.800 2,42
Ereğli Demir Çelik 30.660.000.000 1,07
Turkcell 29.964.000.000 1,72
Bim Mağazalar 28.805.568.000 7,12
İş Bankası (C) 27.674.815.500 0,51
ASELSAN 25.125.600.000 2,10
Türk Telekom 24.675.000.000 2,75
Ford Otosan 24.089.971.500 5,22
İskenderun Demir Çelik 21.982.000.000 1,45
Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,51
Sabancı Holding 19.220.605.030 0,60
Türk Hava Yolları 19.071.600.000 0,51
Arçelik 14.365.981.638 1,59
Anadolu Efes 13.511.842.102 1,12
Tofaş Oto. Fab. 13.220.000.000 3,31
Vakıflar Bankası 13.175.000.000 0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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