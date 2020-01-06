Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 164 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.920.832.844
|1,46
|Garanti Bankası
|44.310.000.000
|0,86
|Akbank
|39.936.000.000
|0,77
|Enka İnşaat
|31.500.000.000
|0,86
|Ereğli Demir Çelik
|31.115.000.000
|1,08
|Tüpraş
|30.901.729.280
|2,41
|Turkcell
|30.206.000.000
|1,74
|Bim Mağazalar
|28.829.856.000
|7,12
|İş Bankası (C)
|27.719.815.200
|0,51
|ASELSAN
|25.171.200.000
|2,11
|Türk Telekom
|24.745.000.000
|2,75
|Ford Otosan
|24.212.790.000
|5,24
|İskenderun Demir Çelik
|22.011.000.000
|1,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,50
|Sabancı Holding
|19.220.605.030
|0,60
|Türk Hava Yolları
|18.671.400.000
|0,50
|Arçelik
|14.447.069.023
|1,60
|Anadolu Efes
|13.263.157.891
|1,10
|Tofaş Oto. Fab.
|13.150.000.000
|3,30
|Vakıflar Bankası
|12.875.000.000
|0,42