Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 187 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.591.166.098
|1,45
|Garanti Bankası
|45.066.000.000
|0,87
|Akbank
|40.664.000.000
|0,79
|Enka İnşaat
|31.850.000.000
|0,86
|Ereğli Demir Çelik
|31.500.000.000
|1,10
|Tüpraş
|30.876.687.360
|2,40
|Turkcell
|30.338.000.000
|1,75
|Bim Mağazalar
|28.854.144.000
|7,13
|İş Bankası (C)
|28.034.813.100
|0,51
|ASELSAN
|25.171.200.000
|2,11
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,79
|Ford Otosan
|24.668.973.000
|5,34
|İskenderun Demir Çelik
|22.330.000.000
|1,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,51
|Sabancı Holding
|19.343.029.266
|0,61
|Türk Hava Yolları
|18.823.200.000
|0,50
|Arçelik
|14.379.496.202
|1,60
|Anadolu Efes
|13.594.736.838
|1,13
|Tofaş Oto. Fab.
|13.330.000.000
|3,34
|Vakıflar Bankası
|13.100.000.000
|0,43