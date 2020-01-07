Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 187 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.591.166.098 1,45 Garanti Bankası 45.066.000.000 0,87 Akbank 40.664.000.000 0,79 Enka İnşaat 31.850.000.000 0,86 Ereğli Demir Çelik 31.500.000.000 1,10 Tüpraş 30.876.687.360 2,40 Turkcell 30.338.000.000 1,75 Bim Mağazalar 28.854.144.000 7,13 İş Bankası (C) 28.034.813.100 0,51 ASELSAN 25.171.200.000 2,11 Türk Telekom 25.095.000.000 2,79 Ford Otosan 24.668.973.000 5,34 İskenderun Demir Çelik 22.330.000.000 1,47 Yapı ve Kredi Bank. 20.441.864.107 0,51 Sabancı Holding 19.343.029.266 0,61 Türk Hava Yolları 18.823.200.000 0,50 Arçelik 14.379.496.202 1,60 Anadolu Efes 13.594.736.838 1,13 Tofaş Oto. Fab. 13.330.000.000 3,34 Vakıflar Bankası 13.100.000.000 0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)