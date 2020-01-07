Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

7 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 193 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 193 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.540.448.137 1,45
Garanti Bankası 44.646.000.000 0,87
Akbank 40.560.000.000 0,79
Enka İnşaat 32.050.000.000 0,87
Ereğli Demir Çelik 31.255.000.000 1,09
Tüpraş 30.751.477.760 2,40
Turkcell 30.668.000.000 1,76
Bim Mağazalar 29.206.320.000 7,22
İş Bankası (C) 27.764.814.900 0,51
ASELSAN 25.536.000.000 2,14
Ford Otosan 24.984.792.000 5,41
Türk Telekom 24.955.000.000 2,78
İskenderun Demir Çelik 22.185.000.000 1,46
Yapı ve Kredi Bank. 20.272.923.082 0,50
Sabancı Holding 19.322.625.227 0,61
Türk Hava Yolları 18.699.000.000 0,50
Arçelik 14.203.806.869 1,58
Anadolu Efes 13.902.631.575 1,16
Tofaş Oto. Fab. 13.290.000.000 3,33
Vakıflar Bankası 13.100.000.000 0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:48 Kaynak: AA
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