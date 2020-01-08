Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 195 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.185.422.410
|1,44
|Garanti Bankası
|45.864.000.000
|0,89
|Akbank
|41.028.000.000
|0,80
|Enka İnşaat
|31.800.000.000
|0,86
|Ereğli Demir Çelik
|31.500.000.000
|1,10
|Turkcell
|30.426.000.000
|1,75
|Tüpraş
|30.275.681.280
|2,36
|Bim Mağazalar
|29.267.040.000
|7,23
|İş Bankası (C)
|27.944.813.700
|0,51
|ASELSAN
|25.467.600.000
|2,13
|Türk Telekom
|25.025.000.000
|2,79
|Ford Otosan
|24.809.337.000
|5,37
|İskenderun Demir Çelik
|22.156.000.000
|1,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,51
|Sabancı Holding
|19.506.261.580
|0,61
|Türk Hava Yolları
|18.574.800.000
|0,49
|Arçelik
|14.041.632.100
|1,56
|Anadolu Efes
|13.713.157.891
|1,14
|Tofaş Oto. Fab.
|13.330.000.000
|3,34
|Vakıflar Bankası
|13.325.000.000
|0,44