Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 241 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.783.038.181
|1,49
|Garanti Bankası
|50.064.000.000
|0,97
|Akbank
|44.304.000.000
|0,86
|Enka İnşaat
|32.550.000.000
|0,88
|Ereğli Demir Çelik
|32.480.000.000
|1,13
|Turkcell
|32.340.000.000
|1,86
|Tüpraş
|31.327.441.920
|2,44
|İş Bankası (C)
|30.014.799.900
|0,55
|Bim Mağazalar
|29.522.064.000
|7,29
|Türk Telekom
|26.880.000.000
|2,99
|ASELSAN
|26.083.200.000
|2,18
|Ford Otosan
|25.756.794.000
|5,58
|İskenderun Demir Çelik
|22.591.000.000
|1,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.371.039.749
|0,53
|Sabancı Holding
|20.669.291.821
|0,65
|Türk Hava Yolları
|19.665.000.000
|0,52
|Arçelik
|14.514.641.843
|1,61
|Vakıflar Bankası
|14.225.000.000
|0,47
|Anadolu Efes
|14.174.999.996
|1,18
|Tofaş Oto. Fab.
|13.790.000.000
|3,46