Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 254 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 254 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 52.188.781.869 1,50
Garanti Bankası 50.190.000.000 0,97
Akbank 44.928.000.000 0,87
Ereğli Demir Çelik 32.515.000.000 1,13
Enka İnşaat 32.350.000.000 0,88
Turkcell 31.790.000.000 1,83
Tüpraş 31.227.274.240 2,43
İş Bankası (C) 30.509.796.600 0,56
Bim Mağazalar 29.473.488.000 7,28
Türk Telekom 26.985.000.000 3,00
Aselsan 26.060.400.000 2,18
Ford Otosan 25.388.338.500 5,50
İskenderun Demir Çelik 22.649.000.000 1,49
Yapı ve Kredi Bank. 22.300.215.390 0,55
Sabancı Holding 20.914.140.293 0,66
Türk Hava Yolları 19.665.000.000 0,52
Arçelik 14.717.360.305 1,63
Vakıflar Bankası 14.550.000.000 0,48
Anadolu Efes 14.080.263.154 1,17
Tofaş Oto. Fab. 13.600.000.000 3,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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