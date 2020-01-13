Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 268 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.442.371.674
|1,51
|Garanti Bankası
|51.324.000.000
|1,00
|Akbank
|45.916.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|33.390.000.000
|1,16
|Enka İnşaat
|32.300.000.000
|0,88
|Turkcell
|31.944.000.000
|1,84
|Tüpraş
|31.477.693.440
|2,45
|İş Bankası (C)
|30.509.796.600
|0,56
|Bim Mağazalar
|29.424.912.000
|7,27
|Türk Telekom
|27.895.000.000
|3,10
|ASELSAN
|26.060.400.000
|2,18
|Ford Otosan
|25.616.430.000
|5,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.567.273.082
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|23.026.000.000
|1,52
|Sabancı Holding
|21.118.180.686
|0,66
|Türk Hava Yolları
|20.244.600.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|15.425.000.000
|0,51
|Arçelik
|14.690.331.177
|1,63
|Anadolu Efes
|14.174.999.996
|1,18
|Tofaş Oto. Fab.
|13.480.000.000
|3,38