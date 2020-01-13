Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 268 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 52.442.371.674 1,51 Garanti Bankası 51.324.000.000 1,00 Akbank 45.916.000.000 0,89 Ereğli Demir Çelik 33.390.000.000 1,16 Enka İnşaat 32.300.000.000 0,88 Turkcell 31.944.000.000 1,84 Tüpraş 31.477.693.440 2,45 İş Bankası (C) 30.509.796.600 0,56 Bim Mağazalar 29.424.912.000 7,27 Türk Telekom 27.895.000.000 3,10 ASELSAN 26.060.400.000 2,18 Ford Otosan 25.616.430.000 5,55 Yapı ve Kredi Bank. 23.567.273.082 0,59 İskenderun Demir Çelik 23.026.000.000 1,52 Sabancı Holding 21.118.180.686 0,66 Türk Hava Yolları 20.244.600.000 0,54 Vakıflar Bankası 15.425.000.000 0,51 Arçelik 14.690.331.177 1,63 Anadolu Efes 14.174.999.996 1,18 Tofaş Oto. Fab. 13.480.000.000 3,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)