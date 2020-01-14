Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 287 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.101.705.167
|1,53
|Garanti Bankası
|51.156.000.000
|0,99
|Akbank
|46.124.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|33.495.000.000
|1,17
|Enka İnşaat
|33.400.000.000
|0,91
|Turkcell
|32.362.000.000
|1,86
|İş Bankası (C)
|31.004.793.300
|0,57
|Tüpraş
|31.001.896.960
|2,41
|Bim Mağazalar
|29.704.224.000
|7,34
|Türk Telekom
|28.805.000.000
|3,21
|ASELSAN
|26.539.200.000
|2,22
|Ford Otosan
|26.370.886.500
|5,71
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.313.861.544
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|22.910.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|21.138.584.725
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.424.000.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|15.975.000.000
|0,52
|Arçelik
|14.852.505.946
|1,65
|Anadolu Efes
|14.518.421.049
|1,21
|Tofaş Oto. Fab.
|13.580.000.000
|3,40