Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 345 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.000.269.245
|1,52
|Garanti Bankası
|51.702.000.000
|1,00
|Akbank
|45.916.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|33.040.000.000
|1,15
|Enka İnşaat
|32.950.000.000
|0,89
|Turkcell
|32.076.000.000
|1,85
|İş Bankası (C)
|31.589.789.400
|0,58
|Tüpraş
|30.801.561.600
|2,40
|Bim Mağazalar
|30.238.560.000
|7,47
|Türk Telekom
|28.280.000.000
|3,15
|Ford Otosan
|27.020.070.000
|5,85
|Aselsan
|26.425.200.000
|2,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.074.096.159
|0,60
|İskenderun Demir Çelik
|22.765.000.000
|1,50
|Sabancı Holding
|21.424.241.276
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.810.400.000
|0,55
|Vakıflar Bankası
|16.250.000.000
|0,53
|Anadolu Efes
|15.003.947.364
|1,25
|Arçelik
|14.933.593.331
|1,66
|Tofaş Oto. Fab.
|13.840.000.000
|3,47