Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 336 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.188.781.869
|1,50
|Garanti Bankası
|51.240.000.000
|0,99
|Akbank
|46.020.000.000
|0,89
|Enka İnşaat
|32.800.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|32.515.000.000
|1,13
|Turkcell
|31.834.000.000
|1,83
|İş Bankası (C)
|31.769.788.200
|0,58
|Tüpraş
|30.651.310.080
|2,39
|Bim Mağazalar
|29.813.520.000
|7,37
|Türk Telekom
|27.825.000.000
|3,10
|Ford Otosan
|26.248.068.000
|5,68
|ASELSAN
|26.083.200.000
|2,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.905.155.134
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|22.678.000.000
|1,49
|Sabancı Holding
|21.465.049.354
|0,68
|Türk Hava Yolları
|20.769.000.000
|0,55
|Vakıflar Bankası
|16.000.000.000
|0,52
|Anadolu Efes
|14.921.052.628
|1,24
|Arçelik
|14.663.302.049
|1,63
|Tofaş Oto. Fab.
|13.770.000.000
|3,45