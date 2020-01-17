Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 372 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 53.608.884.777 1,54 Garanti Bankası 51.240.000.000 0,99 Akbank 45.864.000.000 0,89 Ereğli Demir Çelik 33.250.000.000 1,16 Enka İnşaat 32.600.000.000 0,89 İş Bankası (C) 31.949.787.000 0,58 Turkcell 31.592.000.000 1,82 Tüpraş 30.300.723.200 2,36 Bim Mağazalar 30.080.688.000 7,43 Türk Telekom 28.000.000.000 3,12 Ford Otosan 26.669.160.000 5,78 ASELSAN 26.128.800.000 2,19 Yapı ve Kredi Bank. 25.003.271.801 0,62 İskenderun Demir Çelik 22.910.000.000 1,51 Sabancı Holding 21.505.857.433 0,68 Türk Hava Yolları 20.741.400.000 0,55 Vakıflar Bankası 16.250.000.000 0,53 Anadolu Efes 15.146.052.628 1,26 Arçelik 14.879.535.074 1,65 Tofaş Oto. Fab. 14.260.000.000 3,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)