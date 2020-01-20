Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 420 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 420 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD
Koç Holding54.623.243.9971,57
Garanti Bankası51.660.000.0001,00
Akbank46.280.000.0000,90
Ereğli Demir Çelik34.125.000.0001,19
Enka İnşaat32.750.000.0000,89
İş Bankası (C)32.444.783.7000,59
Turkcell31.878.000.0001,83
Tüpraş30.526.100.4802,38
Bim Mağazalar30.056.400.0007,43
Türk Telekom27.965.000.0003,11
Ford Otosan26.862.160.5005,82
Aselsan26.334.000.0002,21
Yapı ve Kredi Bank.25.510.094.8780,63
İskenderun Demir Çelik23.693.000.0001,56
Sabancı Holding21.261.008.9610,67
Türk Hava Yolları20.934.600.0000,56
Vakıflar Bankası16.700.000.0000,55
Anadolu Efes15.157.894.7331,26
Arçelik14.974.137.0231,66
Tofaş Oto. Fab.14.590.000.0003,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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