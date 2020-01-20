Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 420 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|54.623.243.997
|1,57
|Garanti Bankası
|51.660.000.000
|1,00
|Akbank
|46.280.000.000
|0,90
|Ereğli Demir Çelik
|34.125.000.000
|1,19
|Enka İnşaat
|32.750.000.000
|0,89
|İş Bankası (C)
|32.444.783.700
|0,59
|Turkcell
|31.878.000.000
|1,83
|Tüpraş
|30.526.100.480
|2,38
|Bim Mağazalar
|30.056.400.000
|7,43
|Türk Telekom
|27.965.000.000
|3,11
|Ford Otosan
|26.862.160.500
|5,82
|Aselsan
|26.334.000.000
|2,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.510.094.878
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|23.693.000.000
|1,56
|Sabancı Holding
|21.261.008.961
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.934.600.000
|0,56
|Vakıflar Bankası
|16.700.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|15.157.894.733
|1,26
|Arçelik
|14.974.137.023
|1,66
|Tofaş Oto. Fab.
|14.590.000.000
|3,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)