Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 460 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.862.474.582
|1,55
|Garanti Bankası
|51.324.000.000
|1,00
|Akbank
|46.228.000.000
|0,90
|Ereğli Demir Çelik
|34.195.000.000
|1,19
|Enka İnşaat
|33.050.000.000
|0,90
|İş Bankası (C)
|32.309.784.600
|0,59
|Turkcell
|31.834.000.000
|1,83
|Tüpraş
|30.400.890.880
|2,37
|Bim Mağazalar
|29.534.208.000
|7,30
|Türk Telekom
|27.580.000.000
|3,07
|Ford Otosan
|27.142.888.500
|5,88
|Aselsan
|26.220.000.000
|2,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.594.565.391
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|23.925.000.000
|1,58
|Sabancı Holding
|21.240.604.922
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.424.000.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|17.100.000.000
|0,56
|Anadolu Efes
|15.074.999.996
|1,25
|Arçelik
|14.933.593.331
|1,66
|Tofaş Oto. Fab.
|14.350.000.000
|3,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)