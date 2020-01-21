Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 460 milyar lira oldu.

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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 460 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Koç Holding53.862.474.5821,55
Garanti Bankası51.324.000.0001,00
Akbank46.228.000.0000,90
Ereğli Demir Çelik34.195.000.0001,19
Enka İnşaat33.050.000.0000,90
İş Bankası (C)32.309.784.6000,59
Turkcell31.834.000.0001,83
Tüpraş30.400.890.8802,37
Bim Mağazalar29.534.208.0007,30
Türk Telekom27.580.000.0003,07
Ford Otosan27.142.888.5005,88
Aselsan26.220.000.0002,20
Yapı ve Kredi Bank.25.594.565.3910,64
İskenderun Demir Çelik23.925.000.0001,58
Sabancı Holding21.240.604.9220,67
Türk Hava Yolları20.424.000.0000,54
Vakıflar Bankası17.100.000.0000,56
Anadolu Efes15.074.999.9961,25
Arçelik14.933.593.3311,66
Tofaş Oto. Fab.14.350.000.0003,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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