Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 468 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|54.268.218.270
|1,56
|Garanti Bankası
|52.416.000.000
|1,02
|Akbank
|46.020.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|34.510.000.000
|1,20
|Enka İnşaat
|32.900.000.000
|0,89
|Turkcell
|32.736.000.000
|1,88
|İş Bankası (C)
|32.714.781.900
|0,60
|Tüpraş
|30.425.932.800
|2,37
|Bim Mağazalar
|30.360.000.000
|7,50
|Türk Telekom
|28.175.000.000
|3,14
|Ford Otosan
|27.441.162.000
|5,94
|Aselsan
|26.334.000.000
|2,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.594.565.391
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|23.867.000.000
|1,57
|Sabancı Holding
|21.403.837.236
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.534.400.000
|0,55
|Vakıflar Bankası
|17.150.000.000
|0,56
|Anadolu Efes
|15.169.736.838
|1,26
|Arçelik
|14.960.622.459
|1,66
|Tofaş Oto. Fab.
|14.500.000.000
|3,64