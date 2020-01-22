Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 420 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.456.730.894
|1,54
|Garanti Bankası
|51.114.000.000
|0,99
|Akbank
|45.500.000.000
|0,88
|Ereğli Demir Çelik
|34.125.000.000
|1,19
|Enka İnşaat
|33.600.000.000
|0,91
|Turkcell
|32.516.000.000
|1,87
|İş Bankası (C)
|32.444.783.700
|0,59
|Tüpraş
|30.350.807.040
|2,36
|Bim Mağazalar
|30.165.696.000
|7,45
|Türk Telekom
|27.965.000.000
|3,11
|Ford Otosan
|26.914.797.000
|5,83
|Aselsan
|26.265.600.000
|2,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.510.094.878
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|23.606.000.000
|1,55
|Sabancı Holding
|21.220.200.882
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.313.600.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|17.000.000.000
|0,56
|Anadolu Efes
|15.382.894.733
|1,28
|Arçelik
|14.987.651.587
|1,66
|Tofaş Oto. Fab.
|14.490.000.000
|3,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)