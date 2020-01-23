Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 376 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.406.012.933
|1,53
|Garanti Bankası
|50.652.000.000
|0,98
|Akbank
|45.760.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|34.055.000.000
|1,19
|Enka İnşaat
|33.200.000.000
|0,90
|İş Bankası (C)
|32.669.782.200
|0,60
|Turkcell
|32.384.000.000
|1,86
|Bim Mağazalar
|31.179.720.000
|7,70
|Tüpraş
|30.225.597.440
|2,35
|Türk Telekom
|27.860.000.000
|3,10
|Ford Otosan
|26.528.796.000
|5,74
|Aselsan
|26.037.600.000
|2,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.763.506.416
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|23.345.000.000
|1,54
|Sabancı Holding
|21.220.200.882
|0,67
|Türk Hava Yolları
|19.651.200.000
|0,52
|Vakıflar Bankası
|16.600.000.000
|0,54
|Anadolu Efes
|15.596.052.627
|1,30
|Arçelik
|14.811.962.254
|1,64
|Tofaş Oto. Fab.
|14.050.000.000
|3,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)