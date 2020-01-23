Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 376 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 376 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 53.406.012.933 1,53
Garanti Bankası 50.652.000.000 0,98
Akbank 45.760.000.000 0,89
Ereğli Demir Çelik 34.055.000.000 1,19
Enka İnşaat 33.200.000.000 0,90
İş Bankası (C) 32.669.782.200 0,60
Turkcell 32.384.000.000 1,86
Bim Mağazalar 31.179.720.000 7,70
Tüpraş 30.225.597.440 2,35
Türk Telekom 27.860.000.000 3,10
Ford Otosan 26.528.796.000 5,74
Aselsan 26.037.600.000 2,18
Yapı ve Kredi Bank. 25.763.506.416 0,64
İskenderun Demir Çelik 23.345.000.000 1,54
Sabancı Holding 21.220.200.882 0,67
Türk Hava Yolları 19.651.200.000 0,52
Vakıflar Bankası 16.600.000.000 0,54
Anadolu Efes 15.596.052.627 1,30
Arçelik 14.811.962.254 1,64
Tofaş Oto. Fab. 14.050.000.000 3,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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