Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 342 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.898.833.323
|1,52
|Garanti Bankası
|50.274.000.000
|0,98
|Akbank
|45.552.000.000
|0,88
|Ereğli Demir Çelik
|33.670.000.000
|1,17
|Enka İnşaat
|33.400.000.000
|0,91
|İş Bankası (C)
|32.984.780.100
|0,60
|Turkcell
|31.702.000.000
|1,82
|Bim Mağazalar
|30.542.160.000
|7,55
|Tüpraş
|29.950.136.320
|2,33
|Türk Telekom
|28.175.000.000
|3,14
|Aselsan
|26.151.600.000
|2,19
|Ford Otosan
|26.002.431.000
|5,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.932.447.442
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|23.200.000.000
|1,53
|Sabancı Holding
|20.954.948.371
|0,66
|Türk Hava Yolları
|20.065.200.000
|0,53
|Vakıflar Bankası
|16.850.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|15.394.736.838
|1,28
|Arçelik
|14.825.476.818
|1,65
|Tofaş Oto. Fab.
|13.910.000.000
|3,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)