Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 371 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.985.910.025
|1,49
|Garanti Bankası
|49.434.000.000
|0,96
|Akbank
|44.668.000.000
|0,87
|Enka İnşaat
|33.350.000.000
|0,91
|Ereğli Demir Çelik
|33.145.000.000
|1,15
|İş Bankası (C)
|32.804.781.300
|0,60
|Turkcell
|31.152.000.000
|1,79
|Bim Mağazalar
|30.104.976.000
|7,44
|Tüpraş
|29.474.339.840
|2,30
|Türk Telekom
|27.860.000.000
|3,10
|Aselsan
|26.060.400.000
|2,18
|Ford Otosan
|25.932.249.000
|5,62
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.847.976.929
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|22.910.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|20.730.503.939
|0,65
|Türk Hava Yolları
|19.665.000.000
|0,52
|Vakıflar Bankası
|16.575.000.000
|0,54
|Anadolu Efes
|15.382.894.733
|1,28
|Arçelik
|14.690.331.177
|1,63
|Tofaş Oto. Fab.
|14.060.000.000
|3,53