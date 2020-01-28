Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük)PDPD/DD
Koç Holding50.692.602.0191,46
Garanti Bankası49.266.000.0000,96
Akbank44.148.000.0000,86
Enka İnşaat33.400.000.0000,91
Ereğli Demir Çelik32.690.000.0001,14
İş Bankası (C)32.489.783.4000,59
Turkcell30.646.000.0001,76
Bim Mağazalar29.594.928.0007,31
Tüpraş28.698.040.3202,24
Türk Telekom27.405.000.0003,05
Aselsan26.812.800.0002,25
Yapı ve Kredi Bank.26.016.917.9550,65
Ford Otosan25.967.340.0005,62
İskenderun Demir Çelik22.881.000.0001,51
Sabancı Holding20.424.443.3490,64
Türk Hava Yolları19.540.800.0000,52
Vakıflar Bankası16.525.000.0000,54
Anadolu Efes15.098.684.2071,25
Arçelik14.420.039.8951,60
Tofaş Oto. Fab.13.690.000.0003,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi 15 Mart'ta yapılacak Uluslararası Tüketici Zirvesi için geri sayım başladı Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:28:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]