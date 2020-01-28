Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (Günlük)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.692.602.019
|1,46
|Garanti Bankası
|49.266.000.000
|0,96
|Akbank
|44.148.000.000
|0,86
|Enka İnşaat
|33.400.000.000
|0,91
|Ereğli Demir Çelik
|32.690.000.000
|1,14
|İş Bankası (C)
|32.489.783.400
|0,59
|Turkcell
|30.646.000.000
|1,76
|Bim Mağazalar
|29.594.928.000
|7,31
|Tüpraş
|28.698.040.320
|2,24
|Türk Telekom
|27.405.000.000
|3,05
|Aselsan
|26.812.800.000
|2,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.016.917.955
|0,65
|Ford Otosan
|25.967.340.000
|5,62
|İskenderun Demir Çelik
|22.881.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|20.424.443.349
|0,64
|Türk Hava Yolları
|19.540.800.000
|0,52
|Vakıflar Bankası
|16.525.000.000
|0,54
|Anadolu Efes
|15.098.684.207
|1,25
|Arçelik
|14.420.039.895
|1,60
|Tofaş Oto. Fab.
|13.690.000.000
|3,43