Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 329 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 329 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri (ilk 20)PDPD/DD
Koç Holding51.275.858.5711,47
Garanti Bankası49.560.000.0000,96
Akbank44.044.000.0000,85
Enka İnşaat33.350.000.0000,91
Ereğli Demir Çelik33.005.000.0001,15
İş Bankası (C)32.669.782.2000,60
Turkcell31.460.000.0001,81
Bim Mağazalar29.983.536.0007,41
Tüpraş28.973.501.4402,26
Türk Telekom28.280.000.0003,15
Aselsan26.744.400.0002,24
Ford Otosan26.458.614.0005,73
Yapı ve Kredi Bank.26.270.329.4930,65
İskenderun Demir Çelik22.736.000.0001,50
Sabancı Holding20.342.827.1920,64
Türk Hava Yolları19.568.400.0000,52
Vakıflar Bankası16.900.000.0000,55
Anadolu Efes14.624.999.9961,22
Arçelik14.406.525.3311,60
Tofaş Oto. Fab.13.610.000.0003,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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