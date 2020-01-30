Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 308 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 816.078.307 İpek Doğal Enerji 440.804.435 Odaş Elektrik 348.242.798 Kardemir (D) 341.433.603 Aselsan 289.535.686 Garanti Bankası 269.056.027 Petkim 252.485.845 Emlak Konut GMYO 177.823.557 Akbank 169.412.819 Tüpraş 166.103.276 Koza Madencilik 151.094.653 İş Fin.Kir. 145.674.998 T. Halk Bankası 129.684.665 Good-Year 119.499.254 Pegasus 109.629.222 Albaraka Türk 101.460.299 İş GMYO 98.422.791 Soda Sanayii 84.083.998 Turkcell 83.617.329 Yapı ve Kredi Bank. 79.623.215

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)