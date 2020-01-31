Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 276 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|50.316.000.000
|0,94
|Koç Holding
|49.805.037.702
|1,43
|Akbank
|43.628.000.000
|0,85
|Enka İnşaat
|33.850.000.000
|0,92
|İş Bankası (C)
|33.524.776.500
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|32.725.000.000
|1,14
|Turkcell
|30.932.000.000
|1,78
|Bim Mağazalar
|29.643.504.000
|7,32
|Tüpraş
|28.622.914.560
|2,23
|Türk Telekom
|27.790.000.000
|3,09
|Aselsan
|26.972.400.000
|2,26
|Ford Otosan
|26.002.431.000
|5,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.341.153.852
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|22.446.000.000
|1,48
|Sabancı Holding
|20.097.978.720
|0,63
|Türk Hava Yolları
|18.933.600.000
|0,50
|Vakıflar Bankası
|16.775.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|14.471.052.628
|1,20
|Arçelik
|14.257.865.126
|1,58
|Tofaş Oto. Fab.
|13.180.000.000
|3,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)