Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 303 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|49.686.000.000
|0,92
|Koç Holding
|49.627.524.839
|1,43
|Akbank
|43.368.000.000
|0,80
|Enka İnşaat
|34.650.000.000
|0,94
|İş Bankası (C)
|33.074.779.500
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|32.095.000.000
|1,12
|Turkcell
|31.284.000.000
|1,80
|Bim Mağazalar
|29.473.488.000
|7,28
|Tüpraş
|28.071.992.320
|2,19
|Türk Telekom
|27.720.000.000
|3,09
|Aselsan
|26.653.200.000
|2,23
|Ford Otosan
|26.002.431.000
|5,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.749.860.262
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|22.475.000.000
|1,48
|Sabancı Holding
|19.934.746.406
|0,63
|Türk Hava Yolları
|19.099.200.000
|0,51
|Vakıflar Bankası
|16.475.000.000
|0,54
|Anadolu Efes
|15.063.157.891
|1,25
|Arçelik
|14.271.379.690
|1,58
|Tofaş Oto. Fab.
|13.060.000.000
|3,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)