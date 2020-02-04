Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 358 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 358 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Garanti Bankası 50.568.000.000 0,94
Koç Holding 49.373.935.034 1,42
Akbank 43.888.000.000 0,81
Enka İnşaat 34.750.000.000 0,94
İş Bankası (C) 33.434.777.100 0,61
Ereğli Demir Çelik 32.480.000.000 1,13
Turkcell 31.592.000.000 1,82
Bim Mağazalar 29.473.488.000 7,28
Tüpraş 28.147.118.080 2,19
Türk Telekom 27.965.000.000 3,11
Aselsan 27.200.400.000 2,28
Ford Otosan 26.072.613.000 5,65
Yapı ve Kredi Bank. 25.341.153.852 0,63
İskenderun Demir Çelik 22.765.000.000 1,50
Sabancı Holding 20.322.423.153 0,64
Türk Hava Yolları 19.568.400.000 0,52
Vakıflar Bankası 16.800.000.000 0,55
Anadolu Efes 14.980.263.154 1,25
Arçelik 14.447.069.023 1,60
Tofaş Oto. Fab. 13.220.000.000 3,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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