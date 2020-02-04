Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 358 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 358 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Garanti Bankası 51.534.000.000 0,96
Koç Holding 49.957.191.585 1,44
Akbank 44.772.000.000 0,82
Enka İnşaat 34.600.000.000 0,94
İş Bankası (C) 34.064.772.900 0,62
Ereğli Demir Çelik 32.900.000.000 1,14
Turkcell 31.900.000.000 1,84
Bim Mağazalar 29.983.536.000 7,41
Türk Telekom 28.385.000.000 3,16
Tüpraş 28.347.453.440 2,21
ASELSAN 28.021.200.000 2,35
Ford Otosan 26.335.795.500 5,70
Yapı ve Kredi Bank. 25.594.565.391 0,62
İskenderun Demir Çelik 22.823.000.000 1,50
Sabancı Holding 20.893.736.253 0,66
Türk Hava Yolları 19.858.200.000 0,53
Vakıflar Bankası 16.975.000.000 0,56
Anadolu Efes 15.086.842.101 1,25
Arçelik 14.676.816.613 1,63
Tofaş Oto. Fab. 13.540.000.000 3,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızılay'ın 5 yıllık Bağış Değerlendirme Raporu açıklandı! İşte kalem kalem bağış miktarları
Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor Mardinli üretici, "Virüsü önleyecek" diyerek Çin Devlet Başkanı'na sabun gönderdi Emeklilerin yeni promosyon miktarı bu ay belli olacak

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 01:33:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]