Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 341 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 341 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Garanti Bankası 51.534.000.000 0,96
Koç Holding 50.768.678.961 1,46
Akbank 44.928.000.000 0,83
Enka İnşaat 34.150.000.000 0,93
İş Bankası (C) 33.884.774.100 0,62
Ereğli Demir Çelik 32.830.000.000 1,14
Turkcell 31.636.000.000 1,82
Bim Mağazalar 29.546.352.000 7,30
Tüpraş 28.422.579.200 2,21
ASELSAN 27.816.000.000 2,33
Türk Telekom 27.720.000.000 3,09
Yapı ve Kredi Bank. 26.608.211.545 0,65
Ford Otosan 26.142.795.000 5,66
İskenderun Demir Çelik 22.881.000.000 1,51
Sabancı Holding 21.179.392.804 0,67
Türk Hava Yolları 20.341.200.000 0,54
Vakıflar Bankası 16.850.000.000 0,55
Anadolu Efes 15.228.947.364 1,27
Arçelik 14.649.787.484 1,63
Tofaş Oto. Fab. 13.400.000.000 3,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:54 Kaynak: AA
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