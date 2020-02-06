Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 341 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|51.534.000.000
|0,96
|Koç Holding
|50.768.678.961
|1,46
|Akbank
|44.928.000.000
|0,83
|Enka İnşaat
|34.150.000.000
|0,93
|İş Bankası (C)
|33.884.774.100
|0,62
|Ereğli Demir Çelik
|32.830.000.000
|1,14
|Turkcell
|31.636.000.000
|1,82
|Bim Mağazalar
|29.546.352.000
|7,30
|Tüpraş
|28.422.579.200
|2,21
|ASELSAN
|27.816.000.000
|2,33
|Türk Telekom
|27.720.000.000
|3,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.608.211.545
|0,65
|Ford Otosan
|26.142.795.000
|5,66
|İskenderun Demir Çelik
|22.881.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|21.179.392.804
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.341.200.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|16.850.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|15.228.947.364
|1,27
|Arçelik
|14.649.787.484
|1,63
|Tofaş Oto. Fab.
|13.400.000.000
|3,10