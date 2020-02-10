Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 286 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|49.476.000.000
|0,92
|Koç Holding
|49.018.909.306
|1,41
|Akbank
|42.952.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|33.074.779.500
|0,56
|Enka İnşaat
|33.050.000.000
|0,90
|Ereğli Demir Çelik
|31.710.000.000
|1,10
|Turkcell
|31.042.000.000
|1,79
|Bim Mağazalar
|28.902.720.000
|7,14
|Tüpraş
|27.846.615.040
|2,17
|ASELSAN
|27.496.800.000
|2,30
|Türk Telekom
|27.230.000.000
|3,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.439.270.519
|0,64
|Ford Otosan
|25.370.793.000
|5,49
|İskenderun Demir Çelik
|22.272.000.000
|1,47
|Sabancı Holding
|20.220.402.956
|0,64
|Türk Hava Yolları
|19.347.600.000
|0,52
|Vakıflar Bankası
|15.850.000.000
|0,52
|Anadolu Efes
|14.684.210.522
|1,22
|Arçelik
|14.122.719.484
|1,46
|Tofaş Oto. Fab.
|13.110.000.000
|3,03