Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 297 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.297.858.092
|1,42
|Garanti Bankası
|48.468.000.000
|0,90
|Akbank
|42.380.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|32.579.782.800
|0,55
|Enka İnşaat
|32.450.000.000
|0,88
|Ereğli Demir Çelik
|32.060.000.000
|1,12
|Turkcell
|31.086.000.000
|1,79
|Bim Mağazalar
|29.024.160.000
|7,17
|Tüpraş
|27.971.824.640
|2,18
|ASELSAN
|27.633.600.000
|2,31
|Türk Telekom
|27.265.000.000
|3,03
|Ford Otosan
|25.458.520.500
|5,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.256.683.339
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|22.243.000.000
|1,46
|Sabancı Holding
|20.424.443.349
|0,64
|Türk Hava Yolları
|19.320.000.000
|0,51
|Vakıflar Bankası
|15.475.000.000
|0,51
|Anadolu Efes
|14.471.052.628
|1,20
|Arçelik
|13.865.942.767
|1,44
|Tofaş Oto. Fab.
|13.240.000.000
|3,06