Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 322 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.641.884.059 1,46 Garanti Bankası 50.064.000.000 0,93 Akbank 43.524.000.000 0,80 İş Bankası (C) 33.074.779.500 0,56 Enka İnşaat 32.800.000.000 0,89 Ereğli Demir Çelik 32.305.000.000 1,07 Turkcell 31.460.000.000 1,81 Bim Mağazalar 29.084.880.000 7,19 Tüpraş 28.372.495.360 2,21 ASELSAN 28.226.400.000 2,09 Türk Telekom 27.930.000.000 3,11 Ford Otosan 25.546.248.000 5,53 Yapı ve Kredi Bank. 25.425.624.365 0,62 İskenderun Demir Çelik 22.620.000.000 1,40 Sabancı Holding 20.730.503.939 0,65 Türk Hava Yolları 19.734.000.000 0,53 Vakıflar Bankası 15.750.000.000 0,52 Anadolu Efes 14.459.210.522 1,20 Arçelik 13.987.573.844 1,45 Tofaş Oto. Fab. 13.410.000.000 3,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)