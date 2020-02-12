Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 345 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.033.268.527
|1,44
|Garanti Bankası
|49.938.000.000
|0,93
|Akbank
|43.472.000.000
|0,80
|Enka İnşaat
|33.050.000.000
|0,90
|İş Bankası (C)
|32.804.781.300
|0,56
|Turkcell
|32.362.000.000
|1,86
|ASELSAN
|32.125.200.000
|2,38
|Ereğli Demir Çelik
|32.025.000.000
|1,06
|Bim Mağazalar
|29.182.032.000
|7,21
|Türk Telekom
|28.735.000.000
|3,20
|Tüpraş
|28.472.663.040
|2,22
|Ford Otosan
|26.493.705.000
|5,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.087.742.313
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|22.185.000.000
|1,37
|Sabancı Holding
|20.689.695.860
|0,65
|Türk Hava Yolları
|20.299.800.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|15.825.000.000
|0,52
|Anadolu Efes
|14.553.947.365
|1,21
|Arçelik
|13.784.855.382
|1,43
|Tofaş Oto. Fab.
|13.580.000.000
|3,14