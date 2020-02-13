Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 349 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.261.499.351
|1,44
|Garanti Bankası
|49.056.000.000
|0,91
|Akbank
|42.432.000.000
|0,78
|Enka İnşaat
|33.550.000.000
|0,91
|ASELSAN
|32.170.800.000
|2,38
|Turkcell
|32.142.000.000
|1,85
|İş Bankası (C)
|31.949.787.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|31.640.000.000
|1,04
|Bim Mağazalar
|28.914.864.000
|7,14
|Türk Telekom
|28.840.000.000
|3,05
|Ford Otosan
|28.318.437.000
|6,07
|Tüpraş
|28.046.950.400
|2,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.074.096.159
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|22.214.000.000
|1,37
|Türk Hava Yolları
|20.686.200.000
|0,55
|Sabancı Holding
|20.424.443.349
|0,64
|Vakıflar Bankası
|16.050.000.000
|0,53
|Anadolu Efes
|14.767.105.259
|1,23
|Arçelik
|14.014.602.972
|1,45
|Tofaş Oto. Fab.
|13.950.000.000
|3,22