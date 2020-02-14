Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 342 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.768.678.961
|1,40
|Garanti Bankası
|49.140.000.000
|0,91
|Akbank
|42.744.000.000
|0,79
|ASELSAN
|33.744.000.000
|2,50
|Enka İnşaat
|33.700.000.000
|0,92
|Turkcell
|31.944.000.000
|1,84
|İş Bankası (C)
|31.904.787.300
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|31.815.000.000
|1,05
|Türk Telekom
|29.540.000.000
|3,13
|Bim Mağazalar
|28.817.712.000
|7,12
|Ford Otosan
|28.213.164.000
|6,05
|Tüpraş
|27.971.824.640
|2,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.411.978.211
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|22.301.000.000
|1,38
|Türk Hava Yolları
|20.644.800.000
|0,55
|Sabancı Holding
|20.404.039.310
|0,64
|Vakıflar Bankası
|16.375.000.000
|0,54
|Anadolu Efes
|14.672.368.417
|1,22
|Arçelik
|13.960.544.715
|1,45
|Tofaş Oto. Fab.
|13.930.000.000
|3,22