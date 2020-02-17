Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 330 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.022.268.766
|1,41
|Garanti Bankası
|49.266.000.000
|0,92
|Akbank
|42.120.000.000
|0,77
|Enka İnşaat
|33.700.000.000
|0,92
|ASELSAN
|32.991.600.000
|2,44
|Turkcell
|32.098.000.000
|1,85
|Ereğli Demir Çelik
|31.570.000.000
|1,04
|İş Bankası (C)
|31.049.793.000
|0,53
|Türk Telekom
|29.540.000.000
|3,13
|Bim Mağazalar
|28.805.568.000
|7,12
|Ford Otosan
|28.072.800.000
|6,02
|Tüpraş
|27.971.824.640
|2,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.989.625.647
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|22.156.000.000
|1,37
|Türk Hava Yolları
|21.100.200.000
|0,56
|Sabancı Holding
|20.383.635.271
|0,64
|Vakıflar Bankası
|16.125.000.000
|0,49
|Anadolu Efes
|14.909.210.522
|1,24
|Arçelik
|13.879.457.331
|1,44
|Tofaş Oto. Fab.
|13.650.000.000
|3,15