Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 312 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.515.089.156
|1,39
|Garanti Bankası
|48.846.000.000
|0,91
|Akbank
|42.276.000.000
|0,78
|Enka İnşaat
|33.850.000.000
|0,92
|ASELSAN
|33.538.800.000
|2,48
|Turkcell
|32.010.000.000
|1,84
|Ereğli Demir Çelik
|31.395.000.000
|1,04
|İş Bankası (C)
|30.734.795.100
|0,52
|Türk Telekom
|29.225.000.000
|3,09
|Bim Mağazalar
|28.781.280.000
|7,11
|Tüpraş
|27.696.363.520
|2,14
|Ford Otosan
|27.616.617.000
|5,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.567.273.082
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|21.924.000.000
|1,35
|Türk Hava Yolları
|20.741.400.000
|0,55
|Sabancı Holding
|20.342.827.192
|0,64
|Vakıflar Bankası
|15.925.000.000
|0,48
|Anadolu Efes
|14.755.263.154
|1,23
|Arçelik
|13.798.369.946
|1,43
|Tofaş Oto. Fab.
|13.580.000.000
|3,14