Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 307 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.388.294.254
|1,39
|Garanti Bankası
|48.804.000.000
|0,91
|Akbank
|41.912.000.000
|0,77
|Enka İnşaat
|33.950.000.000
|0,92
|ASELSAN
|33.265.200.000
|2,46
|Turkcell
|32.076.000.000
|1,85
|Ereğli Demir Çelik
|31.220.000.000
|1,03
|İş Bankası (C)
|31.094.792.700
|0,53
|Türk Telekom
|29.295.000.000
|3,10
|Bim Mağazalar
|28.817.712.000
|7,12
|Tüpraş
|27.470.986.240
|2,12
|Ford Otosan
|27.441.162.000
|5,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.567.273.082
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|21.779.000.000
|1,35
|Türk Hava Yolları
|20.741.400.000
|0,55
|Sabancı Holding
|20.199.998.917
|0,64
|Vakıflar Bankası
|15.825.000.000
|0,48
|Anadolu Efes
|14.494.736.838
|1,20
|Arçelik
|13.609.166.049
|1,41
|Tofaş Oto. Fab.
|13.550.000.000
|3,13