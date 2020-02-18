Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

7 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 307 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 307 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.388.294.254 1,39
Garanti Bankası 48.804.000.000 0,91
Akbank 41.912.000.000 0,77
Enka İnşaat 33.950.000.000 0,92
ASELSAN 33.265.200.000 2,46
Turkcell 32.076.000.000 1,85
Ereğli Demir Çelik 31.220.000.000 1,03
İş Bankası (C) 31.094.792.700 0,53
Türk Telekom 29.295.000.000 3,10
Bim Mağazalar 28.817.712.000 7,12
Tüpraş 27.470.986.240 2,12
Ford Otosan 27.441.162.000 5,88
Yapı ve Kredi Bank. 23.567.273.082 0,57
İskenderun Demir Çelik 21.779.000.000 1,35
Türk Hava Yolları 20.741.400.000 0,55
Sabancı Holding 20.199.998.917 0,64
Vakıflar Bankası 15.825.000.000 0,48
Anadolu Efes 14.494.736.838 1,20
Arçelik 13.609.166.049 1,41
Tofaş Oto. Fab. 13.550.000.000 3,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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