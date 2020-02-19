Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 293 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.616.525.078
|1,40
|Garanti Bankası
|48.048.000.000
|0,89
|Akbank
|41.184.000.000
|0,76
|Enka İnşaat
|34.150.000.000
|0,93
|ASELSAN
|33.949.200.000
|2,52
|Turkcell
|32.472.000.000
|1,87
|İş Bankası (C)
|30.779.794.800
|0,52
|Ereğli Demir Çelik
|30.730.000.000
|1,01
|Türk Telekom
|29.960.000.000
|3,17
|Bim Mağazalar
|28.999.872.000
|7,16
|Ford Otosan
|28.476.346.500
|6,10
|Tüpraş
|27.821.573.120
|2,15
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.060.450.005
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|21.460.000.000
|1,33
|Türk Hava Yolları
|20.562.000.000
|0,55
|Sabancı Holding
|19.995.958.524
|0,63
|Vakıflar Bankası
|15.775.000.000
|0,48
|Anadolu Efes
|14.435.526.312
|1,20
|Tofaş Oto. Fab.
|13.850.000.000
|3,20
|Arçelik
|13.501.049.536
|1,40