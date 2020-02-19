Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

7 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 293 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 293 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.616.525.078 1,40
Garanti Bankası 48.048.000.000 0,89
Akbank 41.184.000.000 0,76
Enka İnşaat 34.150.000.000 0,93
ASELSAN 33.949.200.000 2,52
Turkcell 32.472.000.000 1,87
İş Bankası (C) 30.779.794.800 0,52
Ereğli Demir Çelik 30.730.000.000 1,01
Türk Telekom 29.960.000.000 3,17
Bim Mağazalar 28.999.872.000 7,16
Ford Otosan 28.476.346.500 6,10
Tüpraş 27.821.573.120 2,15
Yapı ve Kredi Bank. 23.060.450.005 0,56
İskenderun Demir Çelik 21.460.000.000 1,33
Türk Hava Yolları 20.562.000.000 0,55
Sabancı Holding 19.995.958.524 0,63
Vakıflar Bankası 15.775.000.000 0,48
Anadolu Efes 14.435.526.312 1,20
Tofaş Oto. Fab. 13.850.000.000 3,20
Arçelik 13.501.049.536 1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:54 Kaynak: AA
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