Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 261 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 261 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 49.475.370.956 1,36
Garanti Bankası 46.788.000.000 0,87
Akbank 39.572.000.000 0,73
Enka İnşaat 33.000.000.000 0,90
ASELSAN 32.604.000.000 2,42
Turkcell 31.746.000.000 1,76
Ereğli Demir Çelik 30.835.000.000 1,02
Türk Telekom 29.435.000.000 3,12
Bim Mağazalar 28.963.440.000 7,16
İş Bankası (C) 28.799.808.000 0,49
Tüpraş 28.071.992.320 2,17
Ford Otosan 27.844.708.500 5,97
Yapı ve Kredi Bank. 21.877.862.826 0,53
İskenderun Demir Çelik 20.996.000.000 1,30
Türk Hava Yolları 19.775.400.000 0,53
Sabancı Holding 19.547.069.659 0,62
Vakıflar Bankası 14.825.000.000 0,45
Anadolu Efes 14.447.368.417 1,20
Tofaş Oto. Fab. 13.360.000.000 3,09
Arçelik 13.332.117.485 1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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