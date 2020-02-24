Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 231 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.080.627.028
|1,33
|Garanti Bankası
|44.856.000.000
|0,83
|Akbank
|38.896.000.000
|0,72
|Enka İnşaat
|32.500.000.000
|0,88
|ASELSAN
|32.398.800.000
|2,40
|Turkcell
|30.756.000.000
|1,70
|Ereğli Demir Çelik
|30.100.000.000
|0,99
|Türk Telekom
|29.190.000.000
|3,09
|Bim Mağazalar
|28.999.872.000
|7,16
|İş Bankası (C)
|28.034.813.100
|0,48
|Tüpraş
|27.621.237.760
|2,13
|Ford Otosan
|27.055.161.000
|5,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.624.451.287
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|20.793.000.000
|1,28
|Sabancı Holding
|19.118.584.833
|0,60
|Türk Hava Yolları
|18.961.200.000
|0,51
|Vakıflar Bankası
|14.450.000.000
|0,44
|Anadolu Efes
|13.949.999.996
|1,16
|Koza Altın
|13.328.500.000
|2,54
|Arçelik
|13.034.797.074
|1,35