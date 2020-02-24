Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 231 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.080.627.028 1,33 Garanti Bankası 44.856.000.000 0,83 Akbank 38.896.000.000 0,72 Enka İnşaat 32.500.000.000 0,88 ASELSAN 32.398.800.000 2,40 Turkcell 30.756.000.000 1,70 Ereğli Demir Çelik 30.100.000.000 0,99 Türk Telekom 29.190.000.000 3,09 Bim Mağazalar 28.999.872.000 7,16 İş Bankası (C) 28.034.813.100 0,48 Tüpraş 27.621.237.760 2,13 Ford Otosan 27.055.161.000 5,80 Yapı ve Kredi Bank. 21.624.451.287 0,53 İskenderun Demir Çelik 20.793.000.000 1,28 Sabancı Holding 19.118.584.833 0,60 Türk Hava Yolları 18.961.200.000 0,51 Vakıflar Bankası 14.450.000.000 0,44 Anadolu Efes 13.949.999.996 1,16 Koza Altın 13.328.500.000 2,54 Arçelik 13.034.797.074 1,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)