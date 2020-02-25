Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 247 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.979.191.106
|1,32
|Garanti Bankası
|44.856.000.000
|0,83
|Akbank
|38.844.000.000
|0,71
|ASELSAN
|32.946.000.000
|2,44
|Enka İnşaat
|32.900.000.000
|0,89
|Turkcell
|31.614.000.000
|1,75
|Ereğli Demir Çelik
|30.205.000.000
|1,00
|Türk Telekom
|28.875.000.000
|3,06
|Bim Mağazalar
|28.708.416.000
|7,09
|İş Bankası (C)
|27.944.813.700
|0,47
|Tüpraş
|27.621.237.760
|2,13
|Ford Otosan
|26.914.797.000
|5,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.455.510.261
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|20.996.000.000
|1,30
|Sabancı Holding
|18.853.332.322
|0,57
|Türk Hava Yolları
|18.657.600.000
|0,50
|Vakıflar Bankası
|14.450.000.000
|0,44
|Anadolu Efes
|14.186.842.101
|1,18
|Tofaş Oto. Fab.
|13.160.000.000
|3,04
|Arçelik
|12.973.981.536
|1,34