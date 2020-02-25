Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 247 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 247 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 47.979.191.106 1,32
Garanti Bankası 44.856.000.000 0,83
Akbank 38.844.000.000 0,71
ASELSAN 32.946.000.000 2,44
Enka İnşaat 32.900.000.000 0,89
Turkcell 31.614.000.000 1,75
Ereğli Demir Çelik 30.205.000.000 1,00
Türk Telekom 28.875.000.000 3,06
Bim Mağazalar 28.708.416.000 7,09
İş Bankası (C) 27.944.813.700 0,47
Tüpraş 27.621.237.760 2,13
Ford Otosan 26.914.797.000 5,77
Yapı ve Kredi Bank. 21.455.510.261 0,52
İskenderun Demir Çelik 20.996.000.000 1,30
Sabancı Holding 18.853.332.322 0,57
Türk Hava Yolları 18.657.600.000 0,50
Vakıflar Bankası 14.450.000.000 0,44
Anadolu Efes 14.186.842.101 1,18
Tofaş Oto. Fab. 13.160.000.000 3,04
Arçelik 12.973.981.536 1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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