Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 254 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.689.242.560
|1,34
|Garanti Bankası
|44.646.000.000
|0,83
|Akbank
|39.416.000.000
|0,72
|Enka İnşaat
|33.600.000.000
|0,91
|ASELSAN
|33.060.000.000
|2,45
|Turkcell
|31.636.000.000
|1,75
|Ereğli Demir Çelik
|31.220.000.000
|1,03
|Bim Mağazalar
|29.376.336.000
|7,26
|Türk Telekom
|29.365.000.000
|3,11
|İş Bankası (C)
|28.439.810.400
|0,48
|Ford Otosan
|28.002.618.000
|6,00
|Tüpraş
|27.295.692.800
|2,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.793.392.313
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|21.344.000.000
|1,32
|Sabancı Holding
|19.118.584.833
|0,57
|Türk Hava Yolları
|18.271.200.000
|0,49
|Vakıflar Bankası
|14.925.000.000
|0,45
|Anadolu Efes
|14.388.157.891
|1,20
|Tofaş Oto. Fab.
|13.610.000.000
|3,14
|Arçelik
|13.068.583.485
|1,35