Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 254 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 254 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 48.689.242.560 1,34
Garanti Bankası 44.646.000.000 0,83
Akbank 39.416.000.000 0,72
Enka İnşaat 33.600.000.000 0,91
ASELSAN 33.060.000.000 2,45
Turkcell 31.636.000.000 1,75
Ereğli Demir Çelik 31.220.000.000 1,03
Bim Mağazalar 29.376.336.000 7,26
Türk Telekom 29.365.000.000 3,11
İş Bankası (C) 28.439.810.400 0,48
Ford Otosan 28.002.618.000 6,00
Tüpraş 27.295.692.800 2,11
Yapı ve Kredi Bank. 21.793.392.313 0,53
İskenderun Demir Çelik 21.344.000.000 1,32
Sabancı Holding 19.118.584.833 0,57
Türk Hava Yolları 18.271.200.000 0,49
Vakıflar Bankası 14.925.000.000 0,45
Anadolu Efes 14.388.157.891 1,20
Tofaş Oto. Fab. 13.610.000.000 3,14
Arçelik 13.068.583.485 1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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